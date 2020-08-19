Ярославец избил продавца и вынес из магазина деньги, алкоголь и сигареты

Ярославцу грозит до 7 лет лишения свободы Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Уже не раз привлекавшийся к уголовной ответственности 37-летний житель Заволжского района вновь окажется на скамье подсудимых. Мужчина обвиняется в грабеже.

Преступление произошло в сентябре 2019 года. По версии следствия, ранним утром ярославец встретил своего знакомого. Приятели распили бутылку водку, однако спиртного показалось мало. Тогда обвиняемый направился за добавкой в магазин. Вот только покупать алкоголь мужчина не планировал.

Злоумышленник нашел кирпич и разбил им входную дверь магазина. На звук разбившегося стекла вышла продавщица и попыталась остановить преступника. Тот ударил женщину по голове и проник в помещение. Сотрудница магазина вбежала следом и снова попыталась помешать грабителю. Ярославец церемониться не стал и ударил продавщицу еще несколько раз. Затем взял из холодильника спиртное и скрылся. Однако спустя некоторое время вновь вернулся. На этот раз мужчина потребовал у сотрудницы деньги. Не дождавшись ответа, он перелез через прилавок и достал деньги из кассового аппарата. Кроме того, обвиняемый прихватил еще несколько пачек сигарет.

Как сообщили в областной прокуратуре, свою вину ярославец признал. Но отвечать за содеянное ему все равно придется. Расследование завершено, дело передано в суд. Грабителю грозит до 7 лет лишения свободы.