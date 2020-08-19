Ярославцев украл из кассы магазина деньги, пока продавцу было плохо

Злоумышленника нашли по камерам видеонаблюдения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Красноперекопского района Ярославля обратились сотрудники магазина – из кассы неизвестный украл более 24 тысяч рублей.

Все произошло днем в магазине на улице Титова. Кассир почувствовала себя плохо, пока вокруг нее суетились продавцы, один из покупателей воспользовался ситуацией и забрал из кассы всю имеющуюся там выручку.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили злоумышленника. Им оказался ранее не судимый ярославец 55 лет. Мужчину задержали, но деньги он уже успел потратить.

- Задержанный признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.