Клиенты Сбербанка могут купить технику HUAWEI и HONOR в кредит онлайн

Сбербанк и компания HUAWEI договорились о быстром и удобном онлайн-кредитовании. Теперь приобрести товары в официальном интернет-магазине HUAWEI и HONOR можно с помощью сервиса «Покупай со Сбербанком» .

Чтобы воспользоваться сервисом, на сайтах https://www.honor.ru/ и https://shop.huawei.ru/ необходимо выбрать способ оплаты «Покупай со Сбербанком». После этого клиент перенаправляется в Сбербанк Онлайн, где проверяет предзаполненную анкету и отправляет заявку на кредит.

Рассмотрение заявки занимает не более двух минут. Весь процесс оформления кредита происходит онлайн — без бумаг и визита в банк. Получение заказа будет таким же быстрым, как при оплате картой.

«Покупай со Сбербанком» — это сервис онлайн-кредитования, который объединяет клиентов и магазины в рамках процесса оформления покупки в кредит. В настоящий момент к платформе подключено более 2200 офлайн- и онлайн-партнеров, в том числе Беру, Holodilnik.ru и многие другие.