В Ярославле отремонтировали двор на Автозаводской Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в рамках проекта «Решаем вместе!» отремонтировали еще один двор – на улице Автозаводская у домов №№89 и 91.

К ремонту приступили в июле и закончили его досрочно. Площадь работ составила около трех тысяч квадратных метров. Заменили асфальт, сделали тротуары, которых практически не было, пешеходные дорожки, парковки. Светильники заменили на энергосберегающие, поставили урны и лавочки. Хотели сделать детскую площадку, но так как здесь в основном живут пожилые люди, от этой идеи отказались.

- Весной и осенью у нас стояла постоянная грязь, темень, тротуаров не было, асфальт в ямах. Сейчас все сделали с учетом наших пожеланий, - сказал староста дома №91 Николай Ломакин.

В этом году в Ярославле в рамках проекта будет благоустроено 23 двора, большая часть из них уже приведена в порядок.