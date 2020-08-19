В Ярославской области водитель сбежал с места ДТП, бросив раненую пассажирку

Правоохранителям предстоит выяснить, что заставило мужчину сбежать Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В понедельник, 17 августа, около шести часов вечера на трассе Ярославль - Рыбинск недалеко от Туаева произошло ДТП.

Мужчина, находившийся за рулем «Форд Фокуса», не справился с управлением, машина вылетел в кювет. С места аварии водитель скрылся, бросив получившую травмы пассажирку. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, 32-летнюю женщину доставили в больницу.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Правоохранителям предстоит выяснить, что заставило мужчину сбежать.