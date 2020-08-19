Где вода? Ярославцы почти месяц сидят без горячей воды

Ярославцы почти месяц сидят без горячей воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В доме №11 по улице Новоселковской горячей воды нет почти месяц – с 28 июля. Позволить себе водонагреватели могут далеко не все жильцы, вот и приходится людям бегать с тазиками, кастрюльками и ковшиками, чтобы хоть как-то помыться. Ярославцы жалуются, а вопрос все не решается.

- Поступившая информация была передана в ТГК-2. Специалисты ТГК провели осмотр тепловых камер на предмет выявления возможного дефекта на сетях теплоснабжения. В процессе проверки дефектов не было обнаружено, но при этом были выявлены перепады давления в теплообменнике, - рассказал начальник Управления инженерного обеспечения ДГХ Алексей Соков.

На все это понадобился почти месяц…

Как сказали в мэрии, сегодня, 19 августа, пройдет совещание представителей управляющей компании и ТГК-2. Будут решать проблему.