«Был истощен и в язвах»: в Ярославской области мать не ухаживала за ребенком

За свою безответственность женщина ответит перед судом Фото: Алексей БУЛАТОВ

28-летняя жительница Данилова обвиняется в неисполнении своих родительских обязанностей.

В 2019 году женщина родила сына, свидетельство о рождении ребенку оформлять не стала. Вышедшие в семью инспекторы ПДН выяснили, что, несмотря на врожденное заболевание у малыша, мать ни разу не посещала с ним врача. Дома мальчик находился в антисанитарных условиях.

После разговора с правоохранителями женщина все-таки пришла с сыном в поликлинику. При осмотре врачи обнаружили, что мальчик был крайне истощен. Его тело из-за небрежного ухода покрылось многочисленными язвами. Ребенка в срочном порядке госпитализировали.

В больнице малыша выходили. Он прибавил в весе, язвы прошли. Однако после выписки мальчика снова ждали антисанитария и голод. Мать продолжала оставлять ребенка без присмотра и еды. Родному сыну женщина предпочла бутылку.

- В отношении нерадивой матери возбудили уголовное дело. В настоящее время расследование завершено. Дело передано в суд, - сообщили в региональном УМВД.

Отметим, что к 28 годам женщина успела родить шестерых детей. В отношении четверых старших она уже лишена родительских прав. Еще на двоих (одному мальчику год, второму - три) обвиняемую ограничили в правах. Малыши сейчас находятся под опекой родственницы горе-матери.