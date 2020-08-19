С 20 августа возобновится продажа билетов на концерты и спектакли. ФОТО: театр имени Ф.Волкова

С 20 августа в Ярославской области возобновится продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления. Проводить их можно будет с 10 сентября, но, правда, только если сохранится благоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе. Изменения уже внесены в постановление областного правительства о работе организаций и индивидуальных предпринимателей.

Естественно, не забыли и про ограничения. Например, загруженность зала не более 50%, зрители будут рассаживаться через одно посадочное место.

- Если к началу сентября эпидемиологическая ситуация ухудшится, от планов по открытию творческого сезона придется отказаться. Продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, до особого распоряжения сохраняется масочный режим, - уточнил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.