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В Ярославе подписали контракт на ремонт проспекта Машиностроителей

Работы будет вести «ГК «ЕКС»
Полина ВачнадзеПолинаВачнадзе
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Мэрия Ярославля подписала контракт на ремонт проспекта Машиностроителей

Мэрия Ярославля подписала контракт на ремонт проспекта Машиностроителей

Фото: Мэрия Ярославля

Мэрия Ярославля подписала контракт на ремонт проспекта Машиностроителей в Заволжском районе города. Работы будет проводить АО «ГК «ЕКС», она должна выйти на объект уже в ближайшие дни.

- Задержка с подписанием контракта произошла из-за жалобы, поступившей в антимонопольную службу. Однако рассмотрение завершилось в пользу заказчика, жалоба была признана необоснованной, - пояснил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

Ремонт будет проводиться по правой стороне проспекта Машиностроителей в направлении к гипермаркету «Глобус» от улицы Серго Орджоникидзе до улицы Папанина. Сначала здесь сделают ливневки. Срок окончания работ – октябрь. Основной же ремонт запланирован на следующий год.