Фестиваль искусств «Преображение» в Ярославле пройдет в новом формате

«Преображение» в Ярославле пройдет в новом формате Фото: Правительство Ярославской области

С 19 по 28 августа в Ярославле состоится 28-ой фестиваль искусств «Преображение». В этом году все концерты пройдут в формате open air на открытой сцене в музее-заповеднике.

В программе ожидаются концерты колокольных звонов, академическая музыка, яркие и необычные проекты, в том числе и театральные. Откроет фестиваль музыкальная библейская история монахини Ефросинии «Прощальный час в Иерусалиме», в основе которой – дореволюционные песнопения, канты в современной обработке для солистов, хора и оркестра.

Также в программе ежедневные колокольные концерты, иммерсивный спектакль «Письма Первой мировой», концерт балканской музыки. В день закрытия ожидается проект «магия музыки, магия слова», в котором примут участие известные актеры Даниил Страхов, Сергей Чонишвили и другие.