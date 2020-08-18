Банк ВТБ начал выдачу карт в рамках кампусного проекта с ЯрГУ им. П.Г.Демидова

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С 17 августа ВТБ в Ярославле начал выдачу карт сотрудникам и учащимся Ярославского государственного университета им. П.Г.Демидова в рамках кампусного проекта, участниками которого стали 7,5 тысяч студентов и работников вуза. Новый сервис разработан и реализован при поддержке банка.

Карты для студентов, преподавателей и сотрудников ЯрГУ им. П.Г. Демидова выпущены в индивидуальном дизайне с фирменной символикой университета и представляют собой универсальный идентификатор в новой кампусной системе вуза. Это финансовый инструмент для начисления денежных средств на счета сотрудников и студентов ЯрГУ и одновременно пропуск на территории самого учебного заведения, университетской библиотеки и других зданий вуза.

Реализация кампусного проекта направлена, в том числе, и на обеспечение безопасности в учебном заведении. Автоматическая система сводит к минимуму появление посторонних в университете, а в условиях пандемии ее бесконтактный характер позволяет минимизировать риски распространения вируса. Кроме того, пропускная система является инновационной: на базе обновленной СКУД запущена в опытную эксплуатацию собственная разработка ЯрГУ – система распознавания лиц и авторизация по визуальному образу.

Управляющий ВТБ в Ярославской области Илья Гофтман прокомментировал:

- Кампусный проект с ЯрГУ – пример взаимовыгодного сотрудничества и синергии между банком и университетом. Реализуя подобные проекты, банк воплощает в жизнь стратегию повышения качества обслуживания клиентов и способствует развитию в вузах электронной обучающей среды. Мы продолжаем работать над созданием новых продуктов для образовательных учреждений, внедряя современные технологичные решения.

- Банк ВТБ давно и плодотворно сотрудничает с университетом, как принимая участие в подготовке профессиональных кадров, так и предоставляя различные финансовые инструменты. Так, в 2019 году АО ВТБ Капитал Управление активами выиграло конкурс на управление эндаумент-фондом университета. В результате мы получили довольно высокую доходность, благодаря чему имеем возможность поощрять студентов за участие в научных исследованиях и разработках. Сейчас мы запускаем новый партнерский проект – кампусную систему, торжественное открытие которой планируется в сентябре 2020 года, - отметил ректор Ярославского государственного университета им. П.Г.Демидова Александр Русаков