«Есть шанс, что животное не ушло далеко». В ярославском аэропорту прокомментировали побег кота Кузи

В соседних населенных пунктах идет расклейка объявлений о пропаже кота Фото: Андрей АБРАМОВ

17 августа в ярославском аэропорту «Туношна» произошла неприятная, а для хозяев животного – критичная ситуация. При посадке на рейс «Ярославль – Санкт-Петербург» из переноски сбежал кот Кузя. Животное в салон не пустили, так как клетка не проходила по габаритам, и питомца нужно было сдать в багаж.

Сейчас, как сообщили в пресс-службе аэропорта, на территории организованы поиски животного.

- Искренне сожалеем о произошедшем и сделаем все возможное, чтобы найти кота и вернуть домой. Надеемся, что все будет хорошо, - сказали в ведомстве.

И уточнили, что территория аэропорта обнесена глухим забором, поэтому есть шанс, что Кузя не ушел далеко и все же выйдет к людям. Но на всякий случай в соседних населенных пунктах идет расклейка объявлений о пропаже кота, службы аэропорта находятся на связи с владельцами животного.