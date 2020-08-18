Ярославская текстильная фирма накопила 12 штрафов за нарушение ПДД

Сбор за несвоевременное погашение штрафов в разы превысил сумму штрафов. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Водитель ярославской текстильной фирмы накопил долги за 12 нарушений правил дорожного движения. И не торопился с их оплатой. Чтобы ускорить этот процесс, судебные приставы вынесли запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля организации-должника.

Самое интересное в этой ситуации то, что штрафы за 12 нарушений составили 7,5 тысяч рублей. А исполнительский сбор за нарушение срока погашения долга составил 120 тысяч.

Но так как ситуация требовала оперативного решения, деньги пришлось заплатить. Правонарушитель заплатил и 7,5 тысяч за свои нарушения, и 120 тысяч за просрочку, сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.