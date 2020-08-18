Жители Тутаевского района могут помочь бездомным животным

Жители Тутаева и Тутаевского района могут помочь бездомным животным Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Тутаева и Тутаевского района могут помочь бездомным животным. Акция помощи братьям нашим меньшим, которые остались без крыши над головой, стартовала на днях. В Доме природы (проспект 50 лет Победы, 16А) и в МЦ «Галактика» (проспект 50 лет Победы, 25А) установали специальные боксы – «Сундучки верности», куда можно складывать подарки для животных из приюта «Право на жизнь».

В бокс можно положить сухой и влажный корм для кошек и собак, крупы (гречка, рис), макароны, консервы, наполнитель, игрушки, поводки, ошейники и другие вещи, которые могут пригодиться.

А в Ярославле 15 августа в приюте для бездомных собак прошел День открытых дверей. Благодаря этому мероприятию дом обрели три питомца.

А в аэропорту "Туношна" сбежал кот, которого не пустили на борт самолета и хотели перевезти как багаж. Хозяева до сих пор ищут своего Кузю.