Помощь доступна: администрация пояснила, почему закрыли гинекологию в Тутаеве

Гинекологическое отделение в Тутаевской ЦРБ временно приостановило свою работу

Гинекологическое отделение в Тутаевской ЦРБ временно приостановило свою работу. И, естественно, сразу же посыпались жалобы от женщин – что делать и куда ехать, если понадобилась помощь? Особенно остро стоит вопрос, если помощь нужна незамедлительная, например, при беременности.

В администрации Тутаевского района рассказали и о причинах закрытия отделения, и о том, как сейчас принимает женский доктор.

- Гинекологическое отделение закрыто в связи с необходимостью развертывания дополнительных коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Временное закрытие отделения никак не сказывается на доступности и качестве оказания гинекологической помощи женщинам района, - уверяют в администрации.

Также власти отметили, что работает акушерское отделение районной больницы, врачи, как и раньше, принимают роды в Тутаеве. В рабочее время гинекологическая помощь оказывается в женской консультации, в а вечернее, ночное и праздники – в приемном отделении ЦРБ, где ежедневно дежурит врач акушер-гинеколог.

В экстремальных ситуациях жительницы Тутаевского района будут госпитализироваться в клиническую больницу №9.