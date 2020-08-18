В Ярославской области мать, оставившая ребенка в холодном подъезде, пойдет под суд

Женщина может отправиться на год в колонию Фото: Алексей БУЛАТОВ

На скамье подсудимых окажется 34-летняя жительница Большесельского района. Женщина оставила в опасности собственного ребенка.

Инцидент произошел в конце марта этого года. Следствие установило, что утром обвиняемая оставила своего 6-месячного сына в подъезде у входной двери одного из домов, а сама ушла распивать спиртное. Температура в подъезде в тот день была всего +3 градуса. К счастью, малыша увидели соседи и забрали его к себе. Нерадивая мать вспомнила о ребенке только вечером.

Как пояснили в областной прокуратуре, женщина может отделаться штрафом в размере до 80 тысяч рублей, принудительными работами на срок до 12 месяцев или отправиться на год в колонию.

Сейчас ребенок живет с отцом. Мать лишили родительских прав.