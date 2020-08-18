Шедевр инженерной мысли: в Рыбинске посреди тротуара оказались столбы

На улице Пестеля посреди тротуара оказались столбы Фото: Администрация Рыбинска

На улице Пестеля в Рыбинске строители заасфальтировали тротуары. Два столба оказались прямо посреди пешеходной зоны. Фотографии шедевра инженерной мысли появились в социальных сетях.

- Никто даже не подумал, что с коляской и санками по такому тротуару будет не пройти. Что мешало перенести столбы? - поделился своим мнением один из жителей Рыбинска.

В городской администрации отреагировали на сложившуюся ситуацию.

- Еще до укладки асфальта подрядчик получил указания приостановить работу для переноса столбов. Теперь будет исправлять ошибки за свой счет, - сообщил начальник управления городского хозяйства Александр Ермилов.

В настоящее время вопрос о переносе опор и переподключении линий решается с «Рыбинской городской электросетью». Процедура займет около недели. Затем подрядчик вновь вернется к асфальтированию тротуара. Завершить работы должны к 1 сентября.