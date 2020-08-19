В Ярославской области окончательно подвели итоги ЕГЭ

В дополнительный период ЕГЭ сдали 30 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ярославской области подвели итоги дополнительного этапа сдачи ЕГЭ. С 3 по 8 августа итоговые экзамены сдавали 30 человек, которые по разным, уважительным, причинам не смогли это сделать ранее.

На количество стобальников в регионе дополнительный этап никак не повлиял – их по-прежнему осталось 107. Однако, по словам директора департамента образования Ярославской области Ирины Лободы, по сравнению с прошлым годом улучшились показатели по русскому языку, литературе и географии.

Всего для дополнительной сдачи ЕГЭ в регионе было открыто шесть пунктов: четыре в Ярославле, по одному – в Рыбинском и Брейтовском районах. Выпускники сдавали все экзамены, кроме информатики.