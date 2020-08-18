Их собачьего приюта в Ярославле забрали трех питомцев

Питомцы приюта очень ждут хозяев Фото: Михаил ФРОЛОВ

День открытых дверей, который устроили в приюте для бездомных собак 15 августа, прошел не зря. Трое подопечных нашли себе новый дом и хозяев.

На попечении сотрудников приюта, который принадлежит МУП «Спецавтохозяйство», остается еще 67 питомцев, в любой момент они готовы отправиться домой и служить верой и правдой.

В День открытых дверей, который в САХе приурочили к Дню бездомных животных, побывало около сотни ярослацев. Многие приехали не с пустыми руками, а с кормами и необходимыми предметами для ухода за животными. Да и общение людей с животными, а животных с людьми всем пошло на пользу.

Подобные мероприятия в приюте собираются проводить регулярно. Следующее запланировано на сентябрь.