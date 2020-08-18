В Ярославле раньше срока отремонтировали улицу Закгейма

Ремонт начался еще в начале лета Фото: Мэрия Ярославля

В Красноперекопском районе Ярославля завершился ремонт улицы Закгейма. Подрядчик привел в порядок участок от улицы Маланова до Гудованцева – это около 1300 метров.

До этого данное направление дорогой было назвать сложно. Весной и осенью здесь постоянно скапливалась грязь.

Ремонт начался еще в начале лета. На объекте полностью заменили асфальт, сделали тротуары, которых практически не было, установили дорожные знаки, нанесли разметку и поставили новые остановки.

Работы завершили раньше установленного срока. Осталось только засеять газон и поставить ограждения.

Всего в Ярославле этим летом по программе «Безопасные и качественные автомобильнеы дороги» будет отремонтировано 20 дорог общей протяженностью 25 километров, сообщили в мэрии города.