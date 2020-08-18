Дела семейные: в Ярославле дедушка не хотел делить квартиру с внучкой

В квартиру женщина смогла заселиться только в сопровождении приставов . ФОТО: УФССП по Ярославской области

В очередной семейно-коммунальный конфликт, который не удалось уладить полюбовно, пришлось вмешаться ярославским судебным приставам.

В суд обратилась дочь пожилого человека. Отец не пускал в квартиру ни ее, ни свою внучку. Аргументировал мужчина свои действия просто: жил родственники в другом месте, коммуналку не платили. Поэтому он, имея лишь 1/3 доли, считал себя полноправным хозяином жилья. Но суд постановил вселить совершеннолетнюю внучку в квартиру и не чинить ей препятствия в пользовании помещением.

На данный момент препятствия в пользовании жилым помещением устранены, взыскателю переданы ключи от квартиры, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.