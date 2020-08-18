В Ярославле прикрыли подпольное казино. ВИДЕО

Скриншот с оперативного видео СКР пор Ярославской области

В Ярославле прикрыли игорное заведение, которое работало в самом центре города – на улице Республиканской. Еще неделю назад туда приходили посетители. Организаторы не законного казино поставили в помещении четыре карточных стола, закупили игральные карты и фишки, каждая из которых имела определенную стоимость в денежном эквиваленте. Но сотрудники полиции это злачное заведение быстро прикрыли.

- В организации и проведении азартных игр вне игорной зоны подозревается 32-летний ярославец. Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы, устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления. Игровое оборудование изъято, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Если вам известно что-либо о проведении игр либо работе игорных заведений, сообщите об этом в правоохранительные органы по телефонам 8(4852)20-03-43, 42-05-50.