Покупателей на Ленинский рынок в Ярославле вновь не нашлось

Ленинский рынок не смогли продать уже в пятый раз Фото: Олег ЗОЛОТО

Желающих купить Ленинский рынок в Ярославле снова не нашлось.

Сегодня, 18 августа, должен был состояться аукцион по продаже. Начальная стоимость лота составляла 145 миллионов рублей. Однако аукцион признали несостоявшимся. Заявку на торги подала только одна компания - ООО «Дордой». Фирма зарегистрирована в Москве. По данным, представленным в Сети, основным видом деятельности компании является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, а также оптовая торговля продуктами питания.

Это была уже пятая попытка продать Ленинский рынок. Впервые его выставили на торги в декабре прошлого года. На первый аукцион была подана всего одна заявка, торги признали несостоявшимися. На второй и третий аукционы не поступило ни одной заявки. В четвертый раз нашлись два потенциальных покупателя. Однако в установленный срок на счет не поступил задаток, поэтому к участию в торгах заявившихся не допустили.