Ярославец вынес чужое имущество на 200 тысяч рублей

За любовь к чужому ярославец отправится в колонию на 2,5 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

31-летнего жителя Ярославля признали виновным в совершении кражи.

Следствие установило, что в июле прошлого года мужчина проник в металлическое хранилище и похитил чужое имущество. Сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей. Свою вину ярославец полностью признал и раскаялся в содеянном.

- Суд признал мужчину виновным и с учетом того, что в отношении подсудимого имелся уже вынесенный, но неисполненный приговор, назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.