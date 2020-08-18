По факту ДТП с тремя погибшими в Ярославском районе возбуждено уголовное дело

В результате ДТП три человека погибли, еще четверо пострадали. ФОТО: Твиттер МЧС Ярославль

В отношении 37-летней женщины-водителя «Лады Калины» по факту ДТП, в котором погибли три человека, возбуждено уголовное дело.

Напомним, авария произошла около 12 часов ночи 16 августа на трассе Москва - Холмогоры в Ярославском районе. Столкнулись три автомобиля: «Лада Калина», «Тойота» и грузовик «Рено». В результате от полученных травм 40-летняя женщина и 8-летняя девочка, находившиеся в «Ладе Калине», скончались на месте. Женщину-водителя и еще одного пассажира той же машины, 40-летнего мужчину, госпитализировали. Позднее он умер в больнице. Кроме того, травмы получили три человека, находившиеся в «Тойоте».

- В отношении водителя автомобиля «Лада Калина» возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.