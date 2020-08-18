В Ярославле во время соревнований спасли двух спортсменов. ФОТО: группа "МКУ "Центр гражданской защиты Ярославля" ВКонтакте

В воскресенье, 16 августа, спасатели Центра гражданской защиты пришли на помощь двум пловцам. Участники открытого турнира по многоборью не рассчитали свои силы и начали тонуть.

- Девушка и молодой мужчина оказались не очень хорошими пловцами, не соотнесли свои силы и смогли доплыть только до буйков. На обратный путь им сил не хватило и они начали тонуть. Спасатели бросили им спасательные круги и вплавь сопровождали до берега, - рассказали в МКУ «Центр гражданской защиты» Ярославля.

Другие сотрудники Центра помогли пловцам выбраться на сушу. Оказывать первую медицинскую помощь не пришлось, участники турнира чувствовали себя хорошо.

Открытый турнир по функциональному многоборью «Кубок Ярослава Мудрого» на Центральном пляже проходит регулярно. Это спортивное событие федерального значения, в этом году его участниками стали 100 атлеты из 16 регионов страны.

Помимо спасения утопающих, на турнире сотрудникам Центра пришлось обрабатывать порезы и приводить в порядок мужчину, у которого свело ногу. В целом мероприятие прошло без серьезных происшествий.