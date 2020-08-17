В Ярославской области появятся новые автобусные остановки
Фото: Правительство Ярославской области
В Ярославской области по пути следования некоторых автобусов будут оборудованы новые остановочные комплексы:
- «улица Нефтяников» - на маршруте №106 «Ярославль (Ярославль Главный) – Ярославль (через Сады «Южные),
- «Глебово» - на маршруте №512 Ярославль-Мышкин.
- Все изменения внесены по просьбам жителей региона. Включение дополнительных остановочных пунктов на межмуниципальных маршрутах позвонил улучшить доступность жителям населенных пунктов, - пояснил и.о.директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко.
На нововведенных остановках транспорт начнет останавливаться уже в начале сентября.