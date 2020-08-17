Ярославская область получит из федеральной казны деньги на бесплатное питание школьников

В этом сентябре на парты региона сядут более 58 тысяч учеников начальной школы Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ярославской области с нового учебного года для всех учащихся младших классов будет организовано бесплатное питание. Законопроект об изменении Социального кодекса региона уже внесен для рассмотрения в Думу.

- Мы, также как и другие регионы, получим федеральную субсидию на организацию бесплатного горячего питания для младшеклассников. Размер субсидии составит 171 миллион рублей, более 70 миллионов рублей выделим из областного бюджета. Уверен, что решение этого вопроса сделает процесс обучения комфортнее для детей, - написал на своей странице в социальной сети губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В этом сентябре на парты региона сядут более 58 тысяч учеников начальной школы.

На прошлой неделе депутаты Ярославской областной думы обсудили вопрос об увеличении стоимости бесплатного питания для учеников начальной школы и льготников. Цена может возрасти до 57 рублей 69 копеек. Это повышение повлечет за собой и увеличение стоимости платных завтраков для учащихся.