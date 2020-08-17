В Ростовском районе построят новую школу на месте сгоревшей

В основном, школа будет построена за счет федеральных средств. ФОТО: администрация Ростовского района

Строительство новой школы в селе Марково Ростовского района начнется в 2021-2022 годах. Новое здание поставят на месте сгоревшего – пожар случился в 2018 году, после него сооружение разобрали. Школа будет рассчитана на 55 учеников, здесь оборудуют спортивный зал, столовую, библиотеку, учебные классы и зоны отдыха.

Общая стоимость проекта – около 100 миллионов рублей, 67 из них поступил из федерального бюджета, 17 – из областного и 5 – из районного.

В Марково, помимо школы, также планируют капитально отремонтировать детский сад. Сделано это будет в рамках федеральной программы, сообщили в администрации Ростовского района.