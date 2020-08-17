В Рыбинске откроется виртуальный концертный зал

В 2021 году рыбинцы и гости города смогут посетить лучшие концерты страны, не выезжая при этом из своего города. В Рыбинске на базе Общественно-культурного центра собираются открыть виртуальный концертный зал. Город стал участником федерального проекта «Цифровая культура».

Условиями для участия в проекте были вместительность зала, доступность здания для лиц с ограниченными возможностями и наличие хорошего Интернет-соединения. Все эти требования ОКЦ выполнил.

- В большом зале 402 места, вход оборудован автоматическим подъемником, есть ступенькоход. В рамках проекта будут выделены средства на модернизацию звуко- и видеоаппартуры большого зала. Появится возможность транслировать концерты с ведущих сцен не только России, но и Европы, - сказала директор ОКЦ Алена Иванова.

Также в следующем году виртуальные концертные залы будут созданы в Данилове, Переславле-Залесском и Ярославле.