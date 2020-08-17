Ярославские следователи и поисковики договорились о сотрудничестве Фото: СУ СКР по Ярославской области

Следователи и криминалисты СКР по Ярославской области встретились с участниками поискового отряда «Поиск». Соглашение о сотрудничестве было заключено в рамках военно-археологической выставки, организованной отрядом на железнодорожном вокзале в Ярославле.

Поисковики и следователи договорились о сотрудничестве и уже определили план совместных действий. Первые будут выполнять свою работу, а вторые оказывать им практическую помощь. Например, помогать устанавливать данные о людях, участвовавших в Великой Отечественной войне, и вместе вести патриотическое воспитание молодежи.

Новая встреча, на которой будут обсуждаться детали совместной работы, очень скоро пройдет в стенах Следственного управления.