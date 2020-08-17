Ярославцы смогут отправить бесплатно одну посылку за рубеж Фото: Мария ЛЕНЦ

Ярославцы, чьи отправления высылались с 15 марта по 15 мая, смогут отправить одну посылку за рубеж по промокоду. Если отправление стоило до 1000 рублей, то промокод составит 500 рублей, свыше 1000 – промокод будет на 3000. Если за этот период было выслано несколько посылок, учитывается стоимость самой дорогой из них. Акция действует до 15 октября этого года включительно.

Предложение распространяется на международные отправления: посылки, EMS и мелкие пакеты. Чтобы стать участником акции, нужно авторизоваться в последней версии приложения Почты России и вести трек-номер посылки, которая соответствует условиям акции. В окне необходимо заполнить все графы данными из чека, если все сделано правильно, промокод активизируется сам.

Напомним, что с марта по май этого года из-за остановки гражданского авиасообщения между странами увеличились сроки доставки некоторых экспортных посылок. Ситуация стабилизировалась только к концу весны.