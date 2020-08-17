На улице Рыбинска застрелили мужчину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске 15 августа на улице Щепкина было обнаружено тело молодого мужчины с огнестрельным ранением груди. На вид убитому около 20 лет, на данный момент больше о нем никакой информации нет.

- Возбуждено уголовное дело по статье 1054 УК РФ «Убийство». Следователями был проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

У следствия есть подозреваемый. Сейчас устанавливается его местонахождение в момент, когда было совершено преступление.