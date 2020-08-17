Прокуратура Ярославля потребовала привести в порядок ливневки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Ярославля проверила, как органами местного самоуправления содержатся ливневые канализации.

Судя по всему, поводом для проверок стали затопления разных частей города во время сильных дождей. Левневки не справлялись с потоками воды, хоть местные власти и утверждали, что очистка их проходит на регулярной основе. Просто строились канализационные стоки еще в советские времена и не были рассчитаны на такие мощные сбросы.

- В связи с бездействием органов местного самоуправления по исполнению обязательств по организации водоотведения на территории Ярославля, прокуратурой города в адрес директора департамента городского хозяйства внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства, - сообщили в пресс-службе прокуратура Ярославской области.

Представление было рассмотрено. Мэрия Ярославля приняла решение рассмотреть вопрос увеличения финансирования на ремонт ливневок и колодцев.