Заместителя губернатора Ярославской области с COVID-19 выписали домой

Андрей Шабалин находится на амбулаторном лечении Фото: Правительство Ярославской области

Заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин, которого в начале августа госпитализировали с диагнозом COVID-19, выписал на амбулаторное лечение. За состоянием здоровья чиновника будет наблюдать участковый терапевт.

- Повторные тесты пока положительные, но состояние Андрея Юрьевича стабильно хорошее, он включен во все рабочие процессы в дистанционном формате, - пояснили в правительстве Ярославской области.

Напомним, что на самоизоляцию Андрей Шабалин ушел сразу после отпуска, когда выяснилось, что коронавирус подхватил член его семьи. Сначала те на COVID-19 показал отрицательный результат, а спустя четыре дня – положительный. Тогда замгубернатора был госпитализирован.