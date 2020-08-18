В Ярославле детский омбудсмен проверил скейтплощадки в парке Тысячелетия

Отельные элементы конструкций находятся в неудовлетворительном состоянии. ФОТО: группа "Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области" ВКонтакте

В Ярославле уполномоченный по правам ребенка проверил скейтплощадки в парке Тысячелетия.

Выяснилось, что трамплины спортивных площадок не соответствуют требованиями безопасности. Отельные элементы конструкций находятся в неудовлетворительном состоянии. А это значит, что ребята, катающиеся в парке на скейтбордах, могут в любой момент травмироваться.

По итогам проверки детский омбудсмен направил в адрес мэра города заключение, чтобы выявленные нарушения устранили, а также провели комплексное обследование скейтплощадок. По словам Михаила Крупина, «ненадлежащее состояние детских площадок недопустимо».