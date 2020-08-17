В Ярославской области повязали серийного вора из Москвы

Мужчина специализировался на хорошем алкоголе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Угличе задержали серийного вора с хорошим вкусом. Мужчина тащил из сетевых магазинов дорогую продукцию, а именно алкоголь. После того, как из одного магазина он вынес бутылку за 3 тысячи рублей, на него написали заявление в полицию.

Подозреваемого, 52-летнего жителя Москвы, задержали. Как оказалось, в течение часа он украл алкоголь еще в двух маркетах.

- Мужчина дал признательные показания. По его словам, он прятал товар во внутренние карманы одежды и выносил из магазинов. Похищенное изъято, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас проверяется причастность задержанного еще к терм аналогичным преступлениям. Мужчина, кстати, оказался не единожды судим, причем за кражи из магазинов в других регионах страны.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».