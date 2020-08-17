В Ярославской области нашли подростков, сбежавших из лагеря. ФОТО группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтакте

Двое подростков, Алексей и Глеб 14 и 15 лет, сбежали из лагеря в деревне Нестерово Ярославского района 14 августа. О самовольном уходе детей руководство лагеря сразу сообщило в полицию, начался розыск сбежавших, в том числе разосланы ориентировки по ближайшим местам отдыха детей.

Подростков нашли только 16 числа. Сотрудники лагеря «Молодая гвардия» двух похожих ребят увидели на улице в поселке Михайловское. Если верить картам, от лагеря, из которого убежали дети, до поселка, где их поймали около 40 километров. Работники «Молодой гвардии» вызвали полицию и вместе с ребятами дождались приезда сотрудников правоохранительных органов.

- Полиция выражает благодарность работникам лагеря Дмитрию Рыбакову и Гульнаре Идрисовой. В данный момент жизни и здоровью детей ничего не угрожает, ребята переданы законным представителям. С детьми и их родителями провели профилактическую беседу, - сообщили пресс-службе УМВД России по Ярославской области.