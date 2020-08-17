В Заволжском районе Ярославля сгорел автомобиль

Огонь полностью уничтожил машину. ФОТО: Твиттер МЧС Ярославль

В Ярославле с завидным постоянством продолжают гореть машины. На этот раз ЧП произошло вновь в Заволжском районе. Автомобиль «Дэу Нексиа» вспыхнул во дворе дома №90 на проспекте Авиаторов сегодня, 17 августа, ночью.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 01:25. С огнем удалось справиться за 15 минут. Машина уничтожена полностью. Пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

К счастью, огонь не успел перекинуться на рядом стоящие машины.

Напомним, ночью 13 августа на улице Нефтяников вспыхнул старенький «Вольво». А ранним утром 6 августа в Заволжском районе в соседних дворах сгорели две иномарки.