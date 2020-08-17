На одном из перекрестков Ярославля изменится схема движения

На пересечении Красноперевальского переулка и улицы Михайловской будет действовать старая схема разъезда Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на пересечении Красноперевальского переулка и улицы Михайловской изменится схема движения.

- После неоднократных обращений граждан и транспортных предприятий, работающих на указанном участке дороги, мы приняли решение вернуться к той схеме разъезда, которая существовала ранее. Такая мера облегчит работу пассажироперевозчиков межмуниципальных маршрутов, - прокомментировали изменения в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

Водителей просят быть внимательными и учитывать изменение схемы дорожного движения.