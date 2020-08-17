Нанес более 30 ударов: ярославец до смерти избил собутыльника

Ярославцу грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

41-летний житель Ярославля предстанет перед судом. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, 30 апреля этого года двое ярославцев вместе распивали во дворе одного из домов в Красноперекопском районе. До того дня мужчины знакомы не были, но любовь к спиртному и уголовное прошлое (оба были судимы за совершение тяжких преступлений) быстро помогли наладить контакт. Вот только длились приятельские отношения недолго.

В какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора. Обвиняемый хотел избить своего 60-летнего собутыльника, но реализовать свой замысел не смог- оба ярославца были слишком пьяны. Однако желание наказать обидчика злоумышленника не отпустило. Спустя некоторое время рецидивист нанес приятелю более 30 ударов. От полученных травм потерпевший скончался.

Расследование дела завершено. Дело с обвинительным заключением передано в суд. Ярославцу грозит до 15 лет лишения свободы.