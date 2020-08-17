Остатки лета: в Ярославской области на этой неделе будет тепло и солнечно

Скриншот с сайга Гидрометцентра России

В Ярославской области на этой неделе установится солнечная и почти не дождливая погода. Предпоследняя неделя лета решила порадовать ярославцев теплом, а в выходные, можно сказать, что и жарой.

С сегодняшнего дня до четверга в областном центре днем температура воздуха будет от 20 до 22 градусов тепла. По данным Гидрометцентра, дождей в эти дни не ожидается, только небольшая облачность. Ночью температура воздуха опустится до 9-10 градусов. В пятницу ожидается небольшой дождь, днем 23 градуса.

В субботу и воскресенье днем 25 градусов, ночью – 13. Правда, в субботу синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Так что наслаждаемся последним теплом – конец августа, судя по прогнозам, будет прохладным.