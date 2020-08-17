В Ярославле ограничат остановку и стоянку транспорта на проспекте Октября

Ограничения будут действовать на участке дороги от дома №8 до дома №10 Фото: Мэрия Ярославля

С 5 сентября в Ярославле вводится ограничение остановки и стоянки транспорта на проспекте Октября.

Ограничения будут действовать на участке дороги от дома №8 до дома №10. Как пояснили в пресс-службе мэрии Ярославля, делается это для того, чтобы обеспечить «антитеррористическую защищенность административного здания».

Городская администрация обращается к автовладельцам и просит их быть предельно внимательными и соблюдать установленные правила дорожного движения. В противном случае штрафов и эвакуации избежать не удастся.