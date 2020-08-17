В Ярославле за двухмиллионный долг арестовали склад с канцтоварами

Руководство компании задолжало два миллиона рублей нескольким взыскателям Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Склад ярославской фирмы, занимающейся продажей канцтоваров и сувениров, попал под арест. Причиной этому стал крупный долг.

Как сообщили в пресс-службе УФСПП России по Ярославской области, руководство компании задолжало два миллиона рублей нескольким взыскателям, в их числе и налоговая служба. Чтобы замотивировать фирму на погашение задолженности, приставы арестовали счета и ограничили регистрационные действия с имуществом. Под арест попал и склад площадью более 600 квадратных метров.

Последняя мера оказалась действенной. Руководство фирмы начало платить по долгам. Однако полностью погасить задолженность компания должна в установленный законом срок. Если этого не произойдет, имущество распродадут.

В настоящее время судебные приставы уже готовят документы на оценку арестованной недвижимости.