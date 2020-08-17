В Ярославском районе демонтировали дурно пахнувшую трубу. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Судебные приставы обязала мать и сына из деревни Дмитриево Ярославского района демонтировать канализационную трубу, которую они проложили по земле общего пользования.

- Собственниками дома были проигнорированы правила слива сточных вод. Последствия их действий легко предугадать – нечистоты проникали в глубину почвы, образуя неприятный запах. Попадая в грунтовые воды, стоки могли провоцировать вспышки инфекций, заболеваний. Поэтому соседи, понимая, что нарушаются нормативы слива канализационных вод, обратились с иском в суд. Он вынес решение о демонтаже трубы, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Пристав уведомил собственников о необходимости выполнить решение суда и те это сделали.