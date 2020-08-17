В Ярославле взяли наркопродавцов с «синтетикой»

У молодой пары изъяли почти 250 граммов наркотика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Операция по задержанию наркоторговцев прошла в Дзержинском районе на Ленинградском проспекте. Взяли 23-летнего молодого человека и 22-летнюю девушку. При себе у молодежи был сверток с порошком, как потом выяснилось – с синтетическим наркотиком весом более 245 граммов. Они, по оперативной информации, предназначались для сбыта в регионе.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, устанавливаются люди, которые могут быть причастны к совершению этого преступления, сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

Если вы располагаете информацией о фактах незаконного потребления и оборота наркотиков, можете на условиях анонимности сообщить об этом в полицию. Звоните по номерам 02 или 73-10-50.