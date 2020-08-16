В Рыбинске машина скорой помощи врезалась в столб и перевернулась

Машина скорой помощи врезалась в столб и перевернулась Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДТП произошло сегодня, 16 августа, около 13 часов. В районе пересечения проспекта Батова и улицы Горького машина скорой помощи врезалась в столб и перевернулась. На помощь пострадавшим тут же поспешили водители проезжавших мимо машин и жители близлежащего дома.

- Сам момент столкновения не видела. Видела, как переворачивается скорая. Столб упал, провода на проезжей части. Все живы. Водитель вылез сам. Медикам разбили верхнее стекло. У одной что-то с ногой, у другой лицо в крови, - написала жительница Рыбинска в социальных сетях.

По словам очевидцев, в момент аварии в машине скорой находилась пожилая пациентка.

- Бабушку, которую везли, доставали, ломая двери. Она жива, затылок в крови, в сознании была, - сообщили рыбинцы.

На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС, медики и работники электросетей. Информация об аварии будет уточняться.