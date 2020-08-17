В Спасо-Преображенском соборе в Рыбинске восстановят фрески

В соборе восстановят фрески и внутреннее убранство. ФОТО: группа "Приход Спасо-Преображенского собора Рыбинска" ВКонтакте

В Спасо-Преображенском соборе планируют восстановить фрески. Об этом 13 августа епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин заявил на встрече с председателем финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата.

- Изыскания в соборе показали, что на стенах под штукатуркой и краской остались фрагменты подлинных росписей. Благодаря сохранившимся документам архива мы узнали, какими сюжетами был расписан собор. Кроме этого, удалось узнать, какие живописцы выполняли работы, а значит, определить и стилистику живописи, - сообщил епископ Вениамин.

Все восстановительные работы на объекте культурного наследия ведутся на средства Фонда содействия в воссоздании и сохранении собора, созданного в епархии. На сегодняшний день уже отремонтировали стены, входную группу, на соборе установили кресты. Осталось восстановить фрески и внутреннее убранство церкви.