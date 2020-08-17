В Ярославле откроется виртуальный концертный зал

Виртуальный концертный зал в Ярославле появится в 2022 году Фото: Мэрия Ярославля

Ярославль вошел в число городов, где на федеральные средства создадут виртуальный концертный зал. Откроется он в Центральной детской библиотеке имени Ярослава Мудрого.

По словам начальника управления культуры городской мэрии Ольги Каюровой, у ярославцев появится возможность увидеть лучшие концерты с участием российских и зарубежных виртуозов-исполнителей, а также специальные программы, которые рассчитаны на детскую аудиторию. Ежегодно в стенах библиотеки планируют проводить порядка 60 трансляций культурных мероприятий.

Однако появится виртуальный концертный зал не так уж скоро. Министерство культуры РФ одобрило проект для реализации в 2022 году.