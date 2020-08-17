В Переславле-Залесском городскую баню закрыли из-за долгов

В Переславле-Залесском за долги закрыли городскую баню. ФОТО: группа "В Переславле |Переславль-Залесский" ВКонтакте

В Переславле-Залесском закрыли единственную городскую баню. Причиной тому стал накопившийся долг за электроэнергию.

Как сообщили в администрации городского округа, электроэнергию отключили за долги эксплуатирующего предприятия, за саму баню ресурс вносится своевременно. МУП «Сервис», в ведении которого находится общественная баня, задолжало за свет более 120 тысяч рублей. Чтобы помывочное предприятие смогло возобновить свою работу, необходимо внести еще предоплату в размере 90 тысяч.

Однако баня является социально значимым объектом, а это значит, что отключить ее, по региональному закону, от ресурсов нельзя, даже за долги. В связи с этим администрация города уже направила обращение по отключению в правительство области и прокуратуру.